إقبال المواطنين على الشهر العقاري بالقليوبية لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس

شهدت مكاتب التوثيق المخصصة لتحرير توكيلات لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024 بالقليوبية، توافد مئات المواطنين لتحرير التأييدات ودعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مرددين هتافات «تحيا مصر» و«بنحبك يا سيسي»، رافعين أعلام مصر وعلامات النصر.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 7 مكاتب وثيق لاستقبال المواطنين لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة 2024 وهي:

- قها بجوار مدرسة قها الإعدادية.

- العبور عمارة 7 بمشروع الإسكان الحر بمنطقة إسكان المستقبل العبور.

- الغرفة التجارية في بنها بميدان سعد زغلول.

- شبرا الخيمة قسم ثان بهتيم المساكن شبرا الخيمة.

- القناطر الخيرية شارع الأندلس التقسيم السياحي بمدينة القناطر الخيرية.

- الخانكة بجوار المرور خلف السكة الحديد بمدينة الخانكة.

- الخصوص بجوار قسم الخصوص خلف مسجد الفاروق عمر بن الخطاب.

وشهد محيط مكتب توثيق الغرفة التجارية ببنها توافد المئات من المواطنين، فيما أطلق حزب حماة الوطن بالقليوبية حملة «وكلتك كمل مسيرتك»، لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأشاد الدكتور أحمد يوسف، أمين حزب حماة الوطن بالقليوبية، خلال حديثه لـ«الوطن»، بحسن تنظيم تحرير التوكيلات، ووجود أماكن للانتظار وتوفير مقاعد لكبار السن، مع تعاون كامل العاملين بمقر الشهر العقاري بالغرفة التجارية ببنها وتذليل كافة العقبات.

وقال إيهاب عيسى، محام، لـ«الوطن»، إن مشهد المواطنين وانتظارهم كان مؤثرا ومتوقعا لشعب ضارب بجذوره في عمق التاريخ، حيث حضروا قبل موعد العمل الرسمية.

ودفعت مديرية أمن القليوبية بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي يشهده مكتب الشهر العقاري بمدينة بنها، لتحرير تأييدات ترشيح الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.

موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية

وكان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس، موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لعام 2024، إذ تبدأ مرحلة تلقي طلبات الترشح للانتخابات 5 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، يوميًا من 9 صباحا حتى 5 مساءً.