مجهودات الدولة بمجال السياحة في 9 سنوات.. تحويل الفنادق إلى منشآت صديقة للبيئة

شهدت صناعة السياحة خلال السنوات الـ9 الماضية، اهتمامًا كبيرًا من الدولة، مما ساعد القطاع السياحي المصري على تحقيق قفزات جيدة على مستوى أعداد السياح، وأيضًا بالنسبة للإيرادات السياحية المحققة، فضلًا عن الاستثمارات في المجال السياحي.

وقال علاء عاقل، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ التسهيلات التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال إنشاء الفنادق، ساعدت على وصول عدد الغرف الفندقية المصرية إلى نحو 215 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن السياحية كافة.

الدولة تستهدف وصول أعداد الفنادق لـ500 ألف غرفة في 2028

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الدولة تستهدف وصول أعداد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة بحلول عام 2028، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الاستثمار الفندقي، كما أصدرت قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، الذى انتظره القطاع السياحي طويلًا، ويهدف إلى حل المشكلات كافة التي كانت تواجه القطاع الفندقي.

إعادة تصنيف الفنادق ووضع حد أدنى لأسعار الغرف

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الدولة قامت خلال الـ9 سنوات الماضية، بالعديد من الإجراءات لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، منها تحويل المنشآت الفندقية إلى صديقة للبيئة، حيث حصل بالفعل أكثر من 180 فندقًا على شهادات صديقة للبيئة، موضحًا أن السنوات الـ3 المقبلة، ستشهد تحول جميع الفنادق المصرية لمنشآت صديقة للبيئة، كما جرى إصدار معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية لتكون مثل نظيرتها العالمية، وتحديد حد أدنى لأسعار الفنادق لرفع قيمة الخدمة المقدمة للنزلاء.

وأشار إلى أنّ مجهودات الدولة في القطاع السياحي لم تتوقف على دعم المشروعات السياحية فحسب بل امتدت للعاملين، إذ جرى صرف أكثر من 1.5 مليار جنيه كإعانة طوارئ لأكثر من 200 ألف عامل، وذلك خلال جائحة كورونا التي تسببت في توقف حركة السفر والسياحة بين الدول.