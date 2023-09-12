«المنشآت الفندقية» تطالب الفنادق بتوفير ماسح ضوئي لبيانات جواز السفر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّه في ضوء اجتماعات اللجنة الوزارية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لربط مفردات الحركة السياحية وتأمين الأجانب، فقد تمّ الاتفاق على مخاطبة الفنادق لموافاتنا ببيانات الماسح الضوئي لجوازات السفر (Passport Scanner) المستخدم في الفندق إن وجد.

إمكانية استخدام جهاز الماسح الضوئي في منظومة ربط مفردات الحركة السياحية وتأمين الأجانب

وأضاف «عاقل»، خلال المنشور الدوري الذي تمّ تعميمه اليوم على كل فنادق الجمهورية، أنَّ موافاة الفنادق ببيانات الماسح الضوئي لجوازات السفر جاء ليتسنى للقائمين على المنظومة دراسة مدي إمكانية استخدام الجهاز في المنظومة.

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، بإرسال كل فنادق الجمهورية البيانات المطلوبة عبر إيميل الغرفة أو عبر مسح Qr.

تقديم إخطارات النزلاء عبر منظومة ربط مفردات الحركة السياحية بشكل مميكن

ومن جهتها، طالبت وزارة السياحة والآثار الفنادق بالالتزام بتقديم إخطارات النزلاء من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية بشكل مميكن، مع تأكّيد التزام الفنادق بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالنزلاء والمتضمنة: الاسم واللقب للنزيل الأجنبي، الاسم الرباعي للنزيل المصري، الرقم القومي كاملاً للنزيل المصري من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وذلك في إطار متابعة التشغيل التجريبي لمنظومة ربط مفردات الحركة السياحية تمهيداً لإطلاقها بشكل فعلي.