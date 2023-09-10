المنشآت الفندقية: بدأنا حاليا في التسويق للموسم المقبل من مهرجان العلمين

قال أنطوان غزال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي بدأ من الآن في التسويق لمهرجان العلمين الموسم المقبل.

ولفت إلى أن التسويق المبكر لفعاليات المهرجان سترفع من أعداد السياح الوافدين للمدينة خلال فصل الصيف 2024 ولاسيما من السياح العرب والمصريين.

وأضاف لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين الذي أقيم هذا العام للمرة الأولى ساهم بشكل كبير في زيادة عدد زوار المدينة خلال الصيف الجاري خاصة من المصريين والعرب، موضحا أن القطاع بدأ من الآن بمعرفة أجندة فعاليات مهرجان العلمين الصيف المقبل ليتم الترويج لها من الآن.

نسب إشغال فنادق العلمين لم تقل خلال الصيف عن 95%

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة إلى أن نسب إشغال فنادق العلمين خلال فصل الصيف في الفترة من أول يونيو الماضي وحتى نهاية شهر أغسطس 2023، لم تقل عن 95%.

استمرار الحركة السياحية الأوروبية للعلمين الشهر المقبل

وتابع: «الحركة السياحية الأوروبية الوافدة لمدينة العلمين لازالت مستمرة ولاسيما من إيطاليا وكازاخستان والتشيك بولندا»، موضحًا أن السياحة الأوروبية للمدينة ستستمر حتى النصف الثاني من الشهر المقبل.