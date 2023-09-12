«المنشآت الفندقية»: آلاف الغرف في العلمين تدخل الخدمة خلال عامين

قال أنطوان غزال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة، التابعة لاتحاد الغرف السياحية، إن هناك آلاف الغرف الفندقية بمدينة العلمين حاليا تحت الإنشاء، وستدخل الخدمة خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن مدينة العلمين بصفة خاصة والساحل الشمالي بصفة عامة، تشهد حاليا إقامة عديد من المشروعات السياحية، موضحا أن معدلات الإنجاز بتلك المشروعات بات كبيرا جدا خلال الفترة الحالية.

انتعاش حركة السياحة في الساحل الشمالى والعلمين

يضيف غزال لـ«الوطن»، أن دخول آلاف الغرف الفندقية بالساحل الشمالي للخدمة قريبا، يزيد من القدرة الاستيعابية لتلك المنطقة، لاستقبال أعداد أكبر من السياح، موضحا أن كل المؤشرات تؤكد أن الفترة المقبلة، ستشهد انتعاشة في الحركة السياحية الوافدة إلى كل من الساحل الشمالي والعلمين ومرسى مطروح.

زيادة ملحوظة في أعداد السياح الأجانب

يؤكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح و البحيرة، أن الموسم السياحي الصيفي الحالي، شهد انتعاشة في نسب إشغال فنادق منطقة الإسكندرية والساحل الشمالي والعلمين ومرسى مطروح، لافتا إلى أن الظاهرة الجديدة هذا العام هى استقبال تلك المدن لأعداد كبيرة من السياح غير المصريين، سواء من السياح العرب أو الأجانب.