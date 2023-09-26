«العربية اتقلبت فوق الجبل»... كيف نجت ثريا حلمي من الموت؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمي، التي استطاعت إنعاش فن المونولوج، خلال مشوارها الفني، لتقدم أكثر من 300 مونولوج، لا يزال بعضها في أذهان الجمهور، ومنها «إديني عقلك، ويا سيدي عيب»، وعلى الرغم من نجاحاتها، إلا أنها مرت بالعديد من الصعوبات، التي كادت أن تنهي حياتها.

مرت الفنانة الراحلة ثريا حلمى، بأزمات عديدة خلال مشوارها الفني، وكادت أن تفقد حياتها في واحدة منهم، فذات يوم أنهت استعراضها بالملهى، وقررت الذهاب إلى المنزل، إلا أنها نسيت النوتة الموسيقية الخاصة بها، ولم تتذكرها سوى في منتصف طريقها، وطلبت من السائق أن يعود بها مرة أخرى إلى الملهى، لكنه رفض تمامًا، لتقرر الخروج من السيارة، والذهاب وحدها لإحضار النوتة، بحسب ما نشرته مجلة الكواكب.

نجاة الفنانة ثريا خلمي من الموت

ذهبت الفنانة ثريا حلمي إلى الملهى، وأحضرت النوتة الموسيقية الخاصة بها، وفي أثناء ذهابها إلى المنزل، رأت السيارة التي كانت بها في المرة الأولى، انقلبت من فوق الجبل، وتحولت إلى حطامًا متبعثرة، وصعدت روح السائق إلى السماء، لتحمد الله على خروجها من السيارة، الذي كان سببًا في كتابة عمرًا جديدًا لها، بعد أن كانت على حافة الموت.

ميلاد الفنانة ثريا حلمي في عائلة فنية

لم تكن الفنانة ثريا حلمي بعيدة عن الوسط الفني، إذ ولدت في عائلة فنية، فكانت إذ كانت شقيقتها ليلى حلمي تعمل مطربة، وتصطحبها معها إلى المسرح، ومن هنا اعتادت الصغيرة على الظهور، لتبدأ في تقديم المونولوج، وهو الفن الذي استطاعت من خلاله، التربع على عرش السينما، لتقدم أكثر من 300 مونولوج من أشهرهم «اديني عقلك، ويا سيدي عيب».

أعمال الفنانة ثريا حلمي والفنان اسماعيل ياسين

قدمت الفنانة ثريا حلمي العديد من الأعمال السينمائية، مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، حتى أن البعض اعتقد احتمالية زواجهما، إلا أن الأمر تبين أنه مجرد إشاعة، وتم إثبات عدم صحتها، ومن هذه الأعمال التي جمتعهما: «حلاق بغداد، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، بشرة خير، حلال عليك، الهوا مالوش دوا، كلمة الحق، حظك هذا الأسبوع، كيلو 99، عجيب أفندى».

قدمت الفنانة ثريا حلمي 70 عملًا فنيًا

اتخذت ثريا حلمي من فن المونولوج بابًا، للدخول إلى السينما، وقدمت 70 عملًا بين السينما والمسرح، منهم «حياة الظلام، أخيرا تزوجت، لو كنت غني، العريس الخامس، نداء الدم، عريس الهنا، من الجاني، بائعة الخبز، السوق السوداء، ليلة الحظ، القرش الأبيض، ليلة الجمعة، كازينو اللطافة، كيلو 99، موعد في البرج، كرامة زوجتي، دلال المصرية، الجوع، المليونيرة الحافية».