منى الشاذلي تقدّم حلقات استثنائية عن «50 سنة نصر أكتوبر» على شاشة ON

تقدّم الإعلامية منى الشاذلي، حلقات استثنائية من برنامجها «معكم منى الشاذلي» على قناة «ON»، احتفالا باليوبيل الذهبي لأهم نصر عسكري في تاريخ مصر.

يعود برنامج معكم منى الشاذلي في موسم عرض جديد، بعد انتقال عرضه إلى قناة «ON»، ويعرض البرنامج في نفس أيام عرضه المعتادة، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء.

محمد الحلو ضيف حلقة منى الشاذلي

في الحلقات يقدم «معكم» باقة من أهم وأشهر الأغاني الوطنية، التي شكلت وجدان المصريين، وسجلت لحظات النصر واحتفت بجنود مصر الأوفياء.

يشارك في الاحتفالية نجوم من كل الأجيال من مصر والوطن العربي، ويقدمون فاصلا من أهم وأمتع الأغاني الحماسية في حب مصر، وتتنوع الأغاني الوطنية المقدمة بين الأغاني الكلاسيكية والشعبية وأغاني الفصحي وأغاني العامية في جو احتفالي يتناسب مع ما حققه أبناء مصر من انتصار عظيم قبل 50 عامًا.