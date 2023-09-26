مواطنون ببني سويف: «الرئيس السيسي جبر خاطرنا وعمل إنجازات كبيرة»

شهدت مكاتب الشهري العقاري في محافظة بني سويف، اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين، لتحرير توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقال مبروك الدسوقي، أحد المواطنين من أبناء قرية بليفيا بمحافظة بني سويف، «حضرت من الساعة الثامنة صباحا إلى مقر الشهر العقاري بمدينة بني سويف لتحرير تأييد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال الإنجازات والمشروعات القومية على أرض الوطن».

وأضاف: «ما شاهدته من إقبال كبير من المواطنين على مقرات الشهر العقاري جعلني أشعر بالفخر، ووعي المواطنين بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات عملاقة، وأمن واستقرار كبير شهدته البلاد».

وقال وائل محمود، أحد المواطنين: «انتظرت قرابة 4 ساعات لاستخراج تأييد للرئيس السيسي، وهو يستحق منا جميعا أن نضحي ولو بأيام كاملة انتظار، السيسي جبر بخاطرنا كثير».

مستقبل وطن يوزع العصائر والمياه على المواطنين

وجهز حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، عددا من السرادقات بالقرب من مقرات الشهر العقاري، ودعمها بالمياه والعصائر لإهدائها للمواطنين في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو، كما شاركت قيادات الحزب وأعضائه في تحرير التوكيلات.