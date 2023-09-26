خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين لاستخراج توكيل لانتخابات الرئاسة

أصبح بإمكان المواطنين الراغبين في عمل توكيلات بالشهر العقاري للمرشحين الرئاسيين، حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين، دون التكدس في طوابير أو الانتظار لساعات طويلة داخل أي من مقرات الشهر العقاري في القاهرة او المحافظات.

تطبيق «أرغب في عمل توكيل»

ووضعت وزارة العدل حلولا للأزمة، من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، الذي أتاحته الوزارة على جميع الهواتف الذكية، ويمكن لأي مواطن حجز موعد في الشهر العقاري إلكترونيا.

خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين

وتستعرض السطور التالية، خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين، من خلال تطبيق وزارة العدل «أرغب في عمل توكيل»، كما يلي.

- تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» على الهواتف الذاكية.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم.

- تحديد نوع المحرر المطلوب من الشهر العقاري.

- يختار المستخدم أقرب مكان للشهر العقاري لحجز موعد، من خلال الضغط على تطبيق قوائم وخرائط مكاتب التوثيق المميكنة، عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

- تحديد يوم وموعد الحجز.

- الضغط على أيقونة «تأكيد البيانات».

- مراجعة البيانات المدخلة واضغط على أيقونة «موافق».

وتشمل خدمات التوثيق الإلكترونية للشهر العقاري، العديد من الخدمات، ومنها «تصحيح محرر موثق، وتحرير توكيل رسمي، توكيل رسمي شامل للبنوك أو العام، وخدمة الاستعلام عن فروع المكاتب المميكنة».