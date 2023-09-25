أمين شباب المصريين الأحرار بجنوب الصعيد يُحرر أول توكيل بأسيوط لترشيح السيسي

حرر محمد أبو عين، أمين شباب حزب المصريين الأحرار لقطاع جنوب الصعيد ومحافظة أسيوط، أول توكيل بمحافظة أسيوط لترشيح الرئيس السيسي لفترة جديدة.

توجيهات رئيس الحزب

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الحزب، الدكتور عصام خليل، مع ختام مراحل المرحلة الأولى من الحملة الحزبية الشعبية لحزب المصريين الأحرار لتأييد الرئيس واعتباره مرشحا رئاسيا له.

وكان رئيس حزب المصريين الأحرار، قد حرر أول توكيل رسميًا في مصر لترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وجاء الأمين العام للحزب الدكتورة هبة واصل ثاني توكيل لترشيح السيسي.

جدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي، كأول الأحزاب والقوى السياسية.