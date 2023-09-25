رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الإعلامي أحمد موسى يعرض أول توكيل رسمي لترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية

كتب:

مريم جاد
10:45 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
الإعلامى أحمد موسي

الإعلامى أحمد موسي

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول توكيل رسمي لترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية، وتم تحريره من قبل المواطن عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي خاض انتخابات 2014 بناء على طلب الشعب المصري، والرئيس السيسي استجاب لمطالب المواطنين، هذا الأمر تكرر في انتخابات 2018، والأمر يتكرر في انتخابات 2023.

أول توكيل رسمي تم تحريره لترشح الرئيس السيسي

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات للدولة في مختلف القطاعات، معقبًا: «أنا مهتم جدا برأي المواطن، نزلنا الشارع وشوفنا رد الناس هل هينزلوا الانتخابات ولا لا، مش مهم صوتك لمين، المهم هتنزل ولا لا، سيبك من السوشيال ميديا، الشارع هو من يعبر عن واقعنا».

مطالبة الرئيس السيسي بالترشح

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، بأن العينة العشوائية من آراء المواطنين كانت تحمل العديد من المؤشرات بناء على الواقع الذي نعيشه والتطوير في كافة القطاعات، موضحًا أن صوت المواطن هو الرسالة.

اقرأ المزيد:

أحمد عفيفي يُحلل "الأمم الأفريقية" على قناة "صدى البلد"

"صدى البلد" تطلق قناة جديدة في مارس المقبل

غدا.. انطلاق برنامج "3 ستات" على قناة "صدى البلد"

مقار مكاتب التوثيق لتأييد راغبي الترشح في انتخابات الرئاسة 2024 بكفر الشيخ

حاكم فلوريدا الجمهوري يهاجم ترامب ويطالب بعدم دعمه في انتخابات الرئاسة 2024

هل سيلتقي «بايدن» و«ترامب» مجددا في انتخابات الرئاسة 2024؟

أهم 17 نقطة في خطاب ترامب لإطلاق حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ترامب يلمح لخوض انتخابات الرئاسة 2024 عبر حزب ثالث بعيدا عن الجمهوريين
بقلم مريم جاد