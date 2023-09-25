الإعلامي أحمد موسى يعرض أول توكيل رسمي لترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول توكيل رسمي لترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية، وتم تحريره من قبل المواطن عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي خاض انتخابات 2014 بناء على طلب الشعب المصري، والرئيس السيسي استجاب لمطالب المواطنين، هذا الأمر تكرر في انتخابات 2018، والأمر يتكرر في انتخابات 2023.

أول توكيل رسمي تم تحريره لترشح الرئيس السيسي

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات للدولة في مختلف القطاعات، معقبًا: «أنا مهتم جدا برأي المواطن، نزلنا الشارع وشوفنا رد الناس هل هينزلوا الانتخابات ولا لا، مش مهم صوتك لمين، المهم هتنزل ولا لا، سيبك من السوشيال ميديا، الشارع هو من يعبر عن واقعنا».

مطالبة الرئيس السيسي بالترشح

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، بأن العينة العشوائية من آراء المواطنين كانت تحمل العديد من المؤشرات بناء على الواقع الذي نعيشه والتطوير في كافة القطاعات، موضحًا أن صوت المواطن هو الرسالة.