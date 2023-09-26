«البنك الزراعي» يكرّم خريجي المدارس الثانوية المتفوقين بشهادات تقدير وبطاقة «ميزة»

نظم البنك الزراعي المصري، احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين من خريجي المدارس الثانوية الفنية الزراعية على مستوى الجمهورية، تقديرا لتفوقهم في العام الدراسي المنقضي، كما قرر البنك منح الطلاب المتفوقين مِنحا دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي في كليات الزراعة، وفرص تدريبية في البنك خلال إجازات الصيف طوال فترة دراستهم الجامعية، تحفيزا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتقدم.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري وحرصه على دعم جهود الدولة لتحسين جودة التعليم الفني بصفة عامة والتعليم الزراعي على وجه الخصوص، لتخريج جيل من الشباب المؤهل علميا وقادرا على تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية في القطاع الزراعي.

الطلاب المتفوقين من خريجي المدارس

وخلال الحفل، كرّم علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات التقدير وبطاقات ميزة مسبقة الدفع بها قيمة مصروفاتهم الجامعية للعام الدراسي المقبل.

قيادات قطاع التعليم الفني

حضر الحفل، سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال، وعدد من قيادات البنك وبحضور قيادات قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.

من جانبه، أعرب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، عن سعادته بتكريم الطلاب المتفوقين، متمنيا لهم مواصلة التفوق في حياتهم العلمية والعملية، مشيدا بدور الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية وتسخير الإمكانيات كافة للارتقاء بها خاصة ما يتعلق بمنظومة التعليم الفني لخلق جيل من الخريجين على مستوى عالٍ من المهنية والكفاءة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح فاروق أنّ دعم البنك للتعليم التقني وخاصة التعليم الزراعي يأتي إيمانا من البنك بأهمية التعليم الفني في إعداد وتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية والقدرات لتحقيق قيمة مضافة لسوق العمل، وبما يسهم في توفير فرص العمل وينعكس بدوره على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ودفع عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أنّ البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني ومسؤوليته في تحقيق التنمية المجتمعية والتأثير الإيجابي في حياة المواطنين في الريف المصري يسهم في العديد من مشروعات التدريب والتطوير في مجال التعليم الفني من خلال دعم المدراس الفنية الزراعية والجامعات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا القطاع، رغبةً في تطوير منظومة التعليم الفني وفقاً للمعايير الدولية، لخلق جيل من الشباب على قدر كبير من الكفاءة والمهنية ويؤمن بقيمة العمل المهني.

وشدد رئيس البنك الزراعي على أنّ دعم البنك لا يتوقف عند حدود الدراسة بل يعمل على تمكين الشباب الراغبين في تأسيس مشروعاتهم بهدف دعم النشاط الابتكاري وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة وتوفير الإمكانيات والتيسيرات بما في ذلك تزويدهم بالخدمات غير المالية لتحسين بيئة عملهم بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.

ووجّه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر للبنك الزراعي المصري على دعمه ورعايته للمتفوقين من منطلق وعي الإدارة العليا للبنك بأهمية التعليم الفني ودوره في تخريج شباب لديهم مهارات فنية عالية قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أنّ الدولة وضعت استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني لأنها تعي جيدًا أنّه لا يمكن أن تتحقق النهضة الاقتصادية المنشودة إلا من خلال توفير عمالة فنية تجيد كل المهارات المطلوبة لسوق العمل، وأنّ هذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا من خلال تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وأنّ التعليم الفني كان ولا يزال يمثل قاطرة التنمية في المجتمعات المتقدمة.