«عاشور»: نستهدف وصول المقيدين بالجامعات إلى 5 ملايين طالب في 2032

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إنَّه من المتوقع أن تصل أعداد الشريحة السكانية في عمر 18 إلى 22 عاماً تصل إلى 11 مليون طالب، مبينًا أنه من المستهدف الوصول بالمقيدين بالجامعات إلى 5 ملايين في عام 2032.

رصد عدد سكان الإقليم واحتياجاته من الجامعات حالياً ومستقبلياً

وأضاف «عاشور» خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ رصد عدد سكان كل إقليم وكذلك احتياجاته من الجامعات والوضع المسقبلي والراهن والرؤية المستقبلية في «حكاية وطن» هو الأساس الذي نعمل عليه ونطمح لكل الأقاليم بالمنظومة المستقبلية بأن إقليم القاهرة الكبرى والدلتا على سبيل المثال هما أكبر إقليمين بحاجه إلى المساعدة في الجامعات والتخصصات المختلفة.

الكثافة السكانية للأقاليم وتوزيع الجامعات

وتابع وزير التعليم العالي، أنَّ إقليم مثل الدلتا بكثافته السكانية الموجودة مع الزيادة المتوقعة يبرز دور المدن الجديدة الواعد في امتصاص تلك الزيادة ويمكن بناء جامعات داخلها وهو ما حدث بمدينة المنصورة الجديدة لسد الاحتياجات داخل الدلتا نفسها.