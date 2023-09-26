الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تطور التعليم العالي في مصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا خلال فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والتي يحضرها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنقلها قناة إكسترا نيوز.

وجاء في الفيلم، أنّه في كتاب التاريخ تركت مصر علامات كثيرة بالنيل والحضارات والشعب الذي واجه كل التحديات والتي مرت مهما كانت صعوبتها، ونظرت القيادة السياسية إلى المستقبل لأن الدولة المصرية في سباق مع الزمن، وكان الحل هو أن نبدأ المستقبل من الآن.

كما جاء في الفيلم: «في بلد بها 104 ملايين سكان وزيادة سكانية تلتهم التنمية، كان المزيد من العمل بكل المسارات التي تحتاج إلى التنمية الحقيقية والعمل الجاد المخلص الذي لا يتوقف».

وتابع الفيلم: «بدأت مصر تصنع مستقبلها بجيل جديد من الجامعات الذكية في كل مكان بمصر ولكل المصريين والعالم أجمع، وتوسعت في أنماط مختلفة من الجامعات حتى يكون لدينا نظاما تعليميا متقدما وعلى أحدث مستوى ندخل به المستقبل من الآن، في النظام التعليمي الجديد كل كلياته قمة، لأن كلية القمة التي تخرج الأمهر والأكفأ والذي ينتظره سوق العمل في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل».

وأضاف الفيلم: «توفرت الإرادة، لكنها دون إدارة لن تكون ذات فائدة، وبالتالي، وجّهت القيادة السياسية بأنّ أي جامعة جديدة يجب ألا تكون مجرد منشآت ولكن يجب أن تشمل برامج جديدة تراعي احتياجات مصر والعالم، وخلال 8 سنوات زاد عدد الجامعات الحكومية من 19 إلى 27 جامعة وتم تطوير الجامعات الحكومية وتقديم 20 جامعة أهلية للمصريين بها تعليم على أعلى مستوى ومطابق للمعايير العالمية وتستفيد من إمكانات وتاريخ الجامعات الحكومية العريقة وتقدم برامج حديثة يحتاجها سوق العمل».