تحذيرات أممية من تأثير «النينيو» على 1.2 مليون صومالي بنهاية 2023

حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من تأثير ظاهرة «النينيو» المناخية سلبًا على نحو 1.2 مليون شخص في الصومال بنهاية 2023، لافتة إلى المخاوف من المخاطر الصحية وفي مقدمتها تفشي الأمراض المعدية، وفق تقرير رسمي للمنظمة اليوم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار التقرير إلى ما يسببه الصراع المستمر في نزوح واسع النطاق في الصومال، إذ وصل عدد النازحين منذ بداية العام الجاري إلى 569 ألف شخص؛ بسبب الصراع وانعدام الأمن.

وقال التقرير إنه وفقًا للتقارير الحكومية فإن الحكومة الصومالية مستمرة في ضرباتها ضد المسلحين في ولاية جالمودوج الصومالية، ما سيؤدي إلى تفاقم عمليات النزوح.

ولفت التقرير الأممي إلى أنه لا تزال الكوليرا تُشكل الخطر الرئيسي على الصحة العامة في البلاد، مع تأكيد مجموعة جديدة من الحالات في منطقة بورهاكابا في أغسطس 2023 وتم إجراء حملة تطعيم ضد الكوليرا التفاعلية بجرعة واحدة في 5 مناطق في ولاية جوبالاند، حيث وصلت إلى 589,537 شخصًا تتراوح أعمارهم بين عام واحد وما فوق.

ظاهرة «النينيو» هي نمط مناخي طبيعي في المحيط الهادئ الاستوائي، يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر عن المتوسط ولها تأثير كبير على الطقس في جميع أنحاء العالم، ما يؤثر بدوره على مليارات الأشخاص، وتحدث ظاهرة «النينيو» في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر النوبات عادةً من تسعة إلى 12 شهرًا، وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.