الحكومة الصومالية: نعمل على إجلاء مواطنينا العالقين في السودان

أعلنت الحكومة الصومالية أنها تعمل على إجلاء المواطنين العالقين في السودان على خلفية الأحداث الأخيرة، نقلا عن وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

وأشار القائم بأعمال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالرحمن نور ديناري، إلى أن الحكومة الصومالية تبذل جهودا حثيثة لإنقاذ المواطنين العالقين في السودان.

وأعرب عن شكره للحكومة الكينية التي أجلت 19 مواطنا صوماليا من الخرطوم، وكذلك حكومة جنوب السودان التي سمحت للشعب الصومالي بالقدوم إلى حدودهم وتسهيل إجلائهم.

ودعا ديناري، القائم بأعمال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية المملكة العربية السعودية إلى إجلاء الصوماليين الحاملين للجنسية السعودية مع مواطنيهم، كما دعا المنظمات المختلفة ورجال الأعمال إلى المساهمة في إجلاء المواطنين العالقين في السودان.