عضو بـ«النواب»: عدم قدرة المرشح على جمع توكيلات الترشح إشارة إلى ضعف شعبيته

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن فترة جمع التوكيلات وتزكية النواب للمرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، كافية للغاية، مشيرا إلى أن منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى، و يتطلب جاهزية المرشحين وقدرتهم على الانتشار في الشارع المصري.

جمع توكيلات المرشحين للرئاسة

وأكد عضو مجلس النواب في تصريح لـ«الوطن» أن عدم تمكن المرشح من جمع 25 ألف توكيل، وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة لعدد الناخبين المقيد بقاعدة بيانات الناخبين، دليل على ضعف شعبية المرشح، وعدم قدرته في كسب ثقة المواطن، مشيرا إلى أن المرشح لديه خيار آخر وهو الحصول على تزكية 20 عضوا فقط من مجلس النواب.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص دون سواها بالعملية الانتخابية برمتها، وهي المنوط بها دون غيرها تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومتابعها حتى إعلان النتيجة النهائية، مشيرا إلى أن الهيئة شددت على وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما أن الهيئة أرسلت عدة رسائل مهمة للداخل والخارج خلال مؤتمرها على رأسها التزام الهيئة بنصوص الدستور.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة

وأضاف أن الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات لا يتعارض مع الدستور والقانون، موضحا أن اللجنة راعت العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية قبل يوم 17 يناير 2024، ارتباطا بانتهاء الإشراف القضائي في هذا التوقيت، والذي توافقت عليه كل الأطياف المشاركة في الحوار الوطنى وأكدت أهميته.