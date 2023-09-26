«التعليم العالي»: نستهدف توفير فرص عمل لشباب الجامعات في المستقبل

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إنَّ للجامعات دور في تنمية المجتمعات، ونسعى للربط بين إنشاء الجامعات وإطلاق البرامج المختلفة، وخطط الدولة المستقبلية ورؤية مصر 2030، ليكون أمامهم دراسة لجميع الأنشطة الاقتصادية بالدولة في الصناعة والزراعة والعمران واللوجستية والطرق، ويضاف إليها الجامعات حاليا ومستقبليا.

وأضاف خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنَّ الخريطة تستهدف استخراج الأنشطة الاقتصادية وفرص العمالة المستقبلية التي تحتاجها مصر بتوزيع ديموجرافي موجود وبرامج أكاديمية مطلوبة، بمعنى أن البرامج الأكاديمية للجامعات مبنية على احتياجات كل منطقة، وبالتالي مراعاة الفرص المتاحة للعمل أمام الخريجين في منطقته والأقليم.

وتابع: «فكرنا في وجود تحالفات من الجامعات في كل إقليم سواء حكومية أو أهلية أو خاصة أو تكنولوجية أو معاهد ليعملوا معا بمنظومة داخل كل إقليم وأمامهم مشروعات مستقبلية وخريج قادر على التكامل مع احتياجات الدولة في فترة التنمية».