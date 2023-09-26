الرئيس السيسي: نستهدف إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بمشاركة «تحيا مصر»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تستهدف إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بميزانية مبدئية 600 مليون تقريبا، متابعا أنّ صندوق تحيا مصر أعلن استعداده للمشاركة في بناء الجامعات التكنولوجية، ودفع نصف قيمة التكلفة، بينما تدفع الحكومة النصف الآخر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس، أنّه حريص على مكاشفة المواطنين بكل الأمور التي تجري بالدولة المصرية.