رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي: نستهدف إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بمشاركة «تحيا مصر»

كتب:

نرمين عفيفي
01:39 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تستهدف إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بميزانية مبدئية 600 مليون تقريبا، متابعا أنّ صندوق تحيا مصر أعلن استعداده للمشاركة في بناء الجامعات التكنولوجية، ودفع نصف قيمة التكلفة، بينما تدفع الحكومة النصف الآخر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس، أنّه حريص على مكاشفة المواطنين بكل الأمور التي تجري بالدولة المصرية.

اقرأ المزيد:

نائب: تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات خطوة لتخريج كوادر متميزة

الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب لم تشغلنا عن الارتقاء بالتعليم لتحسين مستقبل أبنائنا

عاجل.. الرئيس السيسي يعلن مساهمة صندوق تحيا مصر بـ50 مليون جنيه لدعم مبادرة المبتكرين

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطور التعليم الأساسي في جلسة «بناء الإنسان»