الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطور التعليم الأساسي في جلسة «بناء الإنسان»

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن تطور التعليم الأساسي خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والتي يحضرها وزيرا التعليم العالي والتعليم، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز».

وتعتبر منظومة التعليم الأساسي أحد ركائز الأمن القومي لأي دولة، لنها تؤسس النشء في العلوم الأساسية والمهارات والأخلاق والرياضة وكل ما له شأن في التأثير على شخصية جيل قادر على استكمال مسيرة الدولة.

وكان أحد أهم التحديات أمام الدولة المصرية منذ عام 2014 هو تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة التحديات الخاصة بذلك القطاع على مدار سنوات طويلة عانى فيها القطاع من البنية التحتية المتهالكة للمدارس وكثافات عالية في الفصول وغيرها.

وبدأت رحلة التطوير على نحو تدريجي لتناسب التحديات الموجودة، فقد تم البدء بالمناهج للمرحلة الأساسية في عام 2018 ومرحلة رياضة الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية بإجمالي 49 منهجًا دراسيًا، وبالتوازي مع ذلك طُورت نظم الاختبارات لتصبح إلكترونية بدءً من عام 2019 لإجمالي 8 ملايين و150 ألف طالب.