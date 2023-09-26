رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب لم تشغلنا عن الارتقاء بالتعليم لتحسين مستقبل أبنائنا

كتب:

نرمين عفيفي
01:18 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة استثمرت في التعليم بشكل كبير منذ 2014 وحتى الآن، سواء الحكومي أو الخاص، في ظل كثير من التحديات التي قابلت الدولة المصرية، ومنها مواجهة الإرهاب والتطرف، والسعي لتحقيق الاستقرار.

وأضاف الرئيس، خلال حديثه في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس، أنّه من المهم أن يعي المواطنين حجم الإنفاق الذي تم على قطاع التعليم العالي وبناء البنية الأساسية التعليمية، ونتحدث ونعلن للمواطنين لكي يكون الرأي العام منتبها لما يتم، لا نعمل بمعزل عنهم وحتى يكونوا مدركين لحجم وجهد ما يتم وقيمة التكلفة الخاصة به.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: نستهدف تحسين مستقبل الخريجين.. والجامعات الأهلية بداية الطريق

وزير التعليم العالي: تجربة الجامعات الأهلية نجحت بفضل دعم الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تطور التعليم العالي في مصر

حزب المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي