الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب لم تشغلنا عن الارتقاء بالتعليم لتحسين مستقبل أبنائنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة استثمرت في التعليم بشكل كبير منذ 2014 وحتى الآن، سواء الحكومي أو الخاص، في ظل كثير من التحديات التي قابلت الدولة المصرية، ومنها مواجهة الإرهاب والتطرف، والسعي لتحقيق الاستقرار.

وأضاف الرئيس، خلال حديثه في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس، أنّه من المهم أن يعي المواطنين حجم الإنفاق الذي تم على قطاع التعليم العالي وبناء البنية الأساسية التعليمية، ونتحدث ونعلن للمواطنين لكي يكون الرأي العام منتبها لما يتم، لا نعمل بمعزل عنهم وحتى يكونوا مدركين لحجم وجهد ما يتم وقيمة التكلفة الخاصة به.