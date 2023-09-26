نائب: تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات خطوة لتخريج كوادر متميزة

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إنّ تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوائل الجامعات الحكومية والخاصة خلال زيارته لجامعة قناة السويس على خلفية افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بالإسماعيلية، خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لتخريج كوادر متميزة ومؤهلة لسوق العمل.

تكريم السيسي لأوائل الجامعات

وأضاف الأشموني، في تصريحات صحفية، أنّ التكريم الدوري للطلاب بمثابة دافع قوي يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالشباب ودعمهم، وإشراكهم في الحياة السياسية وصنع القرار السياسي للدولة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ تقلده مهام منصبع عام 2014 وهو يولي الشباب اهتماما خاصا من خلال إشراكهم في كل الافتتاحات علاوة على تدريبهم وتأهيلهم للقيادة من خلال مؤتمرات الشباب والحوار الوطني والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

قطاع التعليم يشهد طفرة كبيرة

وأشار النائب أسامة الأشموني، إلى أنّ الهدف الرئيسي للقيادة السياسية هو بناء الإنسان بما يسهم في بناء المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الجمهورية الجديدة من خلال بناء جيل متميز ومؤهل لمتطلبات سوق العمل وتنمية وخدمة المجتمع المصري والمساهمة في حل مشكلاته.

وتابع عضو مجلس النواب، بأنّ الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في قطاع التعليم الجامعي الذي يستهدف بناء الإنسان المصري والمجتمع في إطار الاستراتيجية الجديدة.

يشار إلى أنّ تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات الحكومية والخاصة خلال احتفالية كبرى بجامعة قناة السويس، على خلفية افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية.