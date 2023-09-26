الرئيس السيسي: التعليم الأساس الحقيقي الذي تنطلق منه الدولة نحو تحقيق حلمها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه حريص على التواصل مع المواطنين وإخبارهم بكل ما يدور بالدولة، «يا أهل مصر اعرفوا الحكاية علشان الكلام اللي بقوله ده له تأثير في النهاية على مجتمعنا وعلى شكل الدولة المصرية وتقدمها، وهناك قطاعات أخرى لا تستطيع أن تلبي المطلوب، لذا يشعر بعض المواطنين بعدم الرضا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في جلسة بناء الإنسان ضمن فاعليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس، أنَّ الدولة لا تنفق الميزانية المطلوبة لتعليم الطلاب بالجامعات بالشكل المطلوب، والدولة لا تلبي عدد المدارس المطلوبة، مشددا على أن التعليم هو الأساس الحقيقي الذي تنطلق منه الدولة المصرية لتحقيق حلمها وأملها على المدى البعيد، فما تم وضعه بالموازنة العامة للدولة للتعليم العام المقبل غير كاف ونحتاج لزيادة الرقم».