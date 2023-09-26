السيسي: أنفقنا 180 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للجامعات بين عامي 2014 و2016

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة أنفقت ما يقرب من 180 مليار جنيه على البنية التحتية للتعليم العالي، في الفترة بين عامي 2014 حتى 2016، لافتا إلى أهمية أن يعي المواطن كمّ التحديات التي واجهت الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، المنعقدة بجامعة السويس، أنّ الدولة حريصة على وجود شراكة حقيقة مع المواطن لإظهار جميع الحقائق، وتعريفه بما يتم من مشروعات، وتكلفتها ومدتها الزمنية.