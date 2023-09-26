«التعليم»: ننفق 60 ألف جنيه سنويا على كل طالب في مدارس STEM

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدولة المصرية تنفق 60 ألف جنيه في السنة على الطالب الواحد في المدرسة المتميزة بسبب التعليم بنظام الإقامة، وتوجد 21 مدرسة في 18 محافظة، وتستهدف الدولة أن يكون كل محافظة بها واحدة من مدارس stem.

وأضاف حجازي، خلال كلمته في فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وتنقلها قناة إكسترا نيوز، أنّ مدرسة العباقرة تضم المتميزين من الصف الأول الثانوي بنظام stem من الـ21 مدرسة، إضافة إلى الحاصلين على جوائز عالمية في العلوم والرياضيات وستشهد توأمة مع مدارس مناظرة في دول أجنبية واجمعة مصرية متميزة ترعاهم وتخصص لهم مجموعة من المنح، مؤكدًا أنّها ستبدأ في العام الدراسي المقبل.

وتابع أنّ المدارس الرسمية الدولية تكلفتها في متناول الناس، أما المدارس المصرية اليابانية فهي تركز على بناء الشخصية والاعتزاز بالذات وتحمل المسؤولية فيما يعرف بنظام التوكاتسو.