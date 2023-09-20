وزير التعليم يوجه بتجديد بنوك أسئلة الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع التقويم من أجل التعلم يهدف إلى استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم.

تجديد بنوك أسئلة الثانوية العامة

كما أوضح الوزير خلال اجتماعه مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات، أن مشروع التقويم من أجل التعلم يؤكد أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الاجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية، كما أنها تلقي اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.

عمل دراسة تحليلية تشخيصية لنتيجة الثانوية العامة

ووجّه الوزير، المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بتجديد بنوك أسئلة الثانوية العامة والعمل على إثرائها لتكون متميزة وضخمة، ووضع آلية لتغذيتها بكوادر قادرة على إعداد مفردات اختبارية.

وكلف الوزير بأن تقوم التدريبات على التقويم وأن يكون مؤسسيا، ويجرى عمل دراسة تحليلية تشخيصية لنتيجة الثانوية العامة من خلال قسم العمليات خاصة وأنها إلكترونية للوقوف على المشكلات وبناء الخطة التدريبية على هذا الأساس.