تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج أحمد النحاس

حددت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس، موعد ومكان العزاء، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه منذ قليل بمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر.

موعد ومكان عزاء المخرج أحمد النحاس

وقال نجل المخرج الراحل أحمد النحاس، إنه يتلقى عزاء والده غدا الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.

محطات في حياة المخرج أحمد النحاس

رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج الكبير أحمد النحاس، عن عمر يناهز 73 عامًا، بحسب ما أعلنت ابنته نهى النحاس عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والدها، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن المخرج أحمد النحاس

أخرج النحاس عدد من الأفلام منها «الطائرة المفقودة، الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش».