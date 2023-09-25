حسين فهمي: رفضت الإخراج لـ فاتن حمامة.. ووالدي قاطعني بسبب الفن

وجد حب السينما طريقه إلى الفنان حسين فهمي منذ نعومة أظافره فلم يكن تجاوز الـ8 من عمره حتى بدأ انبهاره بعالم الفن، خاصة أن والده كانت تجمعه علاقة بمجموعة من أبرز النجوم الكبار في عالم السينما من بينهم يوسف وهبي وسليمان نجيب، وبالرغم من ذلك لم يرحب والد حسين فهمي بدخوله عالم الفن، حتى وصل الأمر إلى مقاطعته عقابا له على مخالفة تقاليد العائلة العريقة.

«أفراد عائلتي كانوا قضاة ومستشارين وأعضاء في البرلمان»، كان يعتقد والد حسين فهمي أن نجله سوف يكمل مسيرة العائلة خاصة بعد التحاقه بكلية الحقوق، ولكن عندما قرأ خبر افتتاح أكاديمية الفنون قام الفنان الشاب بسحب أوراقه من الكلية وتقدمها إلى معهد السينما، وبالرغم من قبوله ولكن الخبر لم يلق نفس القبول لدى عائلته حتى وصل الأمر إلى محاربته، وفقا لما كشفه في ندوته ضمن فعاليات مهرجان الغرقة لسينما الشباب، قائلا: «أمي تعبت وأبويا تجنبني، وعائلتي حاربتني، بسبب حبي للسينما ولكني صممت على دخول هذا العالم».

حسين فهمي يكشف سبب رفضه إخراج فيلم من بطولة فاتن حمامة

لم يكن حسين فهمي يخطط لأن يكون ممثلا، فكانت خطته الأولى أن يعمل مخرجا وبالفعل سافر للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية ومع عودته بدأ يشق طريقه كمخرج ولكنه رفض تماما أن يقوم المنتج بفرض نجم عليه كمخرج، ولذلك رفض إخراج فيلم من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة بعد ما طلب منه المنتج رمسيس نجيب ذلك، خوفا من أن تفرض «حمامة» شخصيتها كنجمة عليه كمخرج، موضحا: «كنت وقتها في بداية حياتي الفنية ولم أرغب الوقوع في فخ تنفيذ طلبات النجمة الكبيرة فقط، ولكني أردت أيضا التعبير عن نفسي وعن رؤيتي كمخرج».