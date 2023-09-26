«معلومات الوزراء»: إضافة 5800 كيلومتر إلى شبكة الطرق القومية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تشييد 7000 كيلومتر طرق جديدة ضمن المشروع القومي للطرق، من بينها 5800 كيلومتر تم تنفيذها خلال السنوات التسع الماضية، في حين يستمر العمل لإنجاز الـ1200 كيلومتر المتبقية خلال المرحلة المقبلة، كأكبر مشروع قومي يحقق الربط بين المناطق الإنتاجية والسكنية والسياحية وغيرها على مستوى الجمهورية.

الطرق الجديدة من الاسكندرية لـ«أسوان»

ولفت المركز فى فيديو بثه اليوم، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الطرق الجديدة من الاسكندرية لـ«أسوان» ترسم خريطة التعمير، وتتمثل فيما يلي:

- كفر الشيخ دسوق: 10 كيلومترات بتكلفة مليار جنيه.

- طنطا - السنطة - زفتى 11 كيلومترا بتكلفة 980 مليون جنيه.

- الطريق الدائري الأوسطي ويمتد من القاهرة / الاسماعيلية الزراعي وحتى محور الضبعة 156 كيلومترا بتكلفة 5 مليارات جنيه.

- هضبة الجلالة 117 كيلومترا بتكلفة 4.4 مليارات جنيه.

- سيوة -جغبوب 90 كيلومترا بتكلفة 420 مليون جنيه.

- الداخلة- شرق العوينات: 275 كيلومترا بتكلفة 6.5 مليارات جنيه.

- توشكى - شرق العوينات: 359 كيلومترا بتكلفة 6.5 مليارات جنيه.

- شبرا - بنها الحر: 40 كيلومترا بتكلفة 3.5 مليارات جنيه.

- بنى سويف - الزعفرانة 158 كيلومترا بتكلفة 4.2 مليارات جنيه.