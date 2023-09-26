لطفي لبيب يحكى لـ إسعاد يونس ذكرياته مع حرب أكتوبر: عبرت مع أول كتيبة

حل الفنان لطفي لبيب ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» المُذاع على قناة DMC، وتحدث خلال الحلقة عن ذكرياته مع حرب أكتوبر التي شارك بها، وشارك في الحلقة عدد من النجوم الذين شاركوا في حرب أكتوبر من بينهم الفن أحمد فؤاد سليم، حسن العدل وسامي عبد الحليم.

وقال الفنان لطفي لبيب مع الإعلامية إسعاد يونس، إنه تخرج عام 1970 في المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي العام نفسه تم تجنيده في الجيش المصري، مؤكدا أنه كتب تفاصيل حرب أكتوبر بالكامل كما كان شاهد عليها في سيناريو فيلم وطبعها في كتاب بعنوان «الكتيبة 26» طرح بالأسواق، ونفذت الطبعات الثلاث الأولى من الكتاب بعد طرحه.

لطفي لبيب يحكى ذكريات حرب أكتوبر مع إسعاد يونس

لطفي لبيب لـ إسعاد يونس: كنت ضمن أول كتيبة عبرت قناة السويس في 6 أكتوبر

وخلال الحلقة، روى لطفي لبيب لـ إسعاد يونس، تفاصيل التحاقه بالجيش المصري، قائلا إنّه كان ضمن الكتيبة 26 والتي كانت أول كتيبة عبرت قناة السويس في يوم السادس من أكتوبر، «الطيران بدأ الضرب ومن بعده المدفعية، وكانت الأرض تهتز من قوة الضرب حتى هربت منها الفئران والكلاب الضالة، ثم بدأنا نتحرك بالقوارب في وسط إطلاق النيران من الجانب الآخر وكان بجانبي مجند يدعى سيد عبد الرزاق عندما تلقى طلقة، أثناء سقوطه نادى على أحد ليأخذ مكانه، وبعد ذلك بدأنا الصعود على التبة حاملين أسلحة ثقيلة، وهجمنا على النقطة القوية، وبدأنا العبور واقتحمنا مع إطلاق أول دانة وخدنا أسرى من صفوف العدو».