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أول ظهور للفنان أحمد نبيل بعد فترة غياب.. وجومانا مراد تستقبل لطفي لبيب بالأحضان

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محمود الرفاعى
08:59 م | الخميس 24 أغسطس 2023
أحمد نبيل

أحمد نبيل

شهد حفل القاهرة للدراما حضور الفنان أحمد نبيل بعد فترة غياب طويلة عن الظهور الإعلامي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام في مدينة العلمين الجديدة.

كما شهدت ريد كاربت مهرجان القاهرة للدراما، استقبال الفنانة جومانا مراد الفنان الكبير لطفي لبيب بالأحضان والقبلات أثناء سيره على السجادة الحمراء، وتبدل الحديث والضحكات أمام الجميع.

من المقرر أن يبدأ المهرجان بعد قليل حصري على شاشة قناة DMC، وسط استعدادات مكثفة لإنجاح المهرجان، ويحيي حفل افتتاح المهرجان الفنان تامر حسني والفنان أحمد عصام.

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بقلم محمود الرفاعى