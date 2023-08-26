لطفي لبيب يشيد بـ«مهرجان العلمين»: «إيه العظمة والجمال ده»

أعرب الفنان لطفي لبيب عن سعادته بانضمام مصر لـ «البريكس»، مضيفًا: «من حقنا الاختيار.. والدولار لن يكون هو الأساس، والخريطة الاقتصادية ستتغير بشكل كبير، وأتمنى أن تكون هناك قيمة للجنيه المصري».

لطفي لبيب: ما هذا الجمال الرائع بالعلمين الجديدة؟!

وأعرب لطفي لبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، عن سعادته بتكريمه في مهرجان العلمين وقال: «إيه الجمال والعظمة والإنجاز الرائع ده؟!».

لبيب: شفت أصدقاء العمر في مهرجان العلمين

وتابع «لبيب»: «شفت أصدقاء العمر في مهرجان العلمين، وشفت كل الحبايب الحمد لله، وسعيد جدًا بذلك».