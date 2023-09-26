69 شابا يتقدمون بطلبات للحصول على وحدات بمجمع المصانع الجديد في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن تقدم 69 شابًا للحصول على مصانع بمجمع الصناعات الثالث الجديد «3 يوليو» جنوب المحافظة، وذلك ضمن التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها مؤخرا في شتى المجالات.

فحص طلبات المتقدمين

وبدأت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين في إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية وذلك للدفعة الأولى من المتقدمين بإجمالي 20 متقدمًا على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الفرصة مازالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع بمجمع الصناعات الثالث الجديد، والذي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) بمساحات مختلفة، بإجمالي 72 مصنعًا، بمساحات مختلفة تتراوح بين (180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

تسهيلات في السداد

وأعلن اللواء عادل الغضبان أنه سيكون هناك تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي، لافتًا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.