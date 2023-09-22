محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي «ويب هيلب» العالمية لبحث التعاون المشترك

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، وفدا من شركة «ويب هيلب» العالمية لمراكز الاتصال، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة، وبحضور دكتور علاء الخشن العضو المنتدب، ودكتور أحمد عثمان المستشار الفني، ومحمد الشرقاوي ممثل علاقات عامة الأكاديمية البحرية.

خلق 500 فرصة عمل

استمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول مقترح التعاون بين المحافظة والشركة، الذي يتمثل في إقامة فرع للشركة في بورسعيد لخلق 500 فرصة عمل، حيث يأتي ذلك في إطار دعم رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي، الذي يسهم بدوره أيضا في دعم خطة المحافظة نحو الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي في العديد من المجالات، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد، كما تمت مناقشة كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة للتعاون بين المحافظة و الشركة.

فروع «ويب هيلب» في 80 دولة

وأكد محافظ بورسعيد ترحيبه بمقترح التعاون، لخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي، إذ تعد «ويب هيلب» شركة عالمية لها فروع في أكثر من 80 دولة، تعمل كمركز لخدمة عملاء لأكبر الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وسيسكو ولها فرع رئيسي في القاهرة يعمل به 2000 موظف.