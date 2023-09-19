محافظ بورسعيد يشارك في صلاة الجنازة على شقيقة كامل أبو علي

شيعت اليوم جنازة شقيقة كامل أبو علي رئيس النادي المصري ورجل الأعمال والمنتج السينمائي، في غيابه لظروف سفره إلى البلاد.

وشارك في حضور صلاة الجنازة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء النادي المصري ببورسعيد، حيث شيعت الجنازة من مسجد عبد الرحمن لطفي شبارة بحي الشرق ببورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حضر صلاة الجنازة في شقيقة كامل أبو علي الكبرى، كما حضر مراسم الدفن بمدافن الأسرة بمقابر بورسعيد.

وتلقى محافظ بورسعيد العزاء في شقيقة كامل أبو علي، وقدمت أسرة كامل أبو علي الشكر لمحافظ بورسعيد الذي حرص على تلقي العزاء من المشيعين للجنازة.

كما انهارت ابنة الراحل أمام القبر، وسط دعوات من المشيعين للمتوفية بالرحمة والتثبيت عند السؤال، ومن المنتظر أن يقام سرادق العزاء بحضور محافظ بورسعيد أمام منزل الأسرة بحي الشرق.

تخلف كامل أبو على عن الجناز

كان كامل أبو علي تخلف عن حضور جنازة شقيقته لظروف سفره خارج البلاد، ومن المنتظر أن يصل مساء اليوم للمشاركة في العزاء.