محافظ بورسعيد يبحث استعدادات مهرجان مراقبة الطيور في نسخته الثانية

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مسئولي هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة ببورسعيد، لاستعراض ومناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ مهرجان الطيور المهاجرة في محافظة بورسعيد في نسخته الثانية والذي يأتي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ومحافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.

حضر الاجتماع اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والعميد نعمان علي رئيس حي غرب، ومدير إدارة شئون البيئة ومدير محمية أشتوم الجميل ومكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد ووزارة السياحة، و ممثلي الجمعية المصرية لحماية الطبيعة – الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.

معرض دائم لمهرجان الطيور

واستمع محافظ بورسعيد للتنسيقات التي تمت بين الجهات المختصة بناء على توصيات الاجتماع السابق، مؤكدا أنه سيتم إقامة معرض دائم للمهرجان خلال فترة المهرجان بساحة مصر ومعارض فرعية بميادين وحدائق المحافظة «المسلة والأمل»، فضلا عن تنفيذ سلسلة من الاحتفالات والمسابقات التي تتماشى مع التسويق لمهرجان مراقبة الطيور.

موعد مهرجان مراقبة الطيور

وأشار المحافظ، في بيان صحفي، إلى أن مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية، سوف ينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر القادم، وسيتم دعوة عدد من الشخصيات الأحنبية في مجال السياحة والمهرجانات المشابهة للتسويق لمهرجان بورسعيد الدولي.

ومن جانبهم ، قدم ممثلي هيئة تنشيط السياحة وممثلي الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل.

جدير بالذكر، أن هذا الحدث يأتي في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم شتاء 2023/2024، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو سياحة مراقبة الطيور، والتي تحوذ اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالمي.

ويتم الاستعداد لتنفيذ مهرجان بورسعيد الدولي في نسخته الثانية لمراقبة وتصوير الطيور فضلا عن توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها «الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق» وغيرها.