وزير التعليم العالي: المنظومة الجامعية تحولت إلى مسارات أكاديمية وابتكارية وتوظيفية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إنّ البرنامج الدراسي لإكساب الطالب المهارات المطلوبة، يشمل البرنامج الأكاديمي والابتكار وريادة الأعمال والمسار المهني أو مراكز التوظيف لتتحول منظومة التعليم بجامعاتنا إلى شق أكاديمي وآخر ابتكاري وإبداعي، وآخر للتوظيف وإكساب الطلاب المهارات التي يحتاجها سوق العمل مثل Soft Skills أو المهارات الشخصية، والمهارات التقنية أو Technical Skills.

وأضاف «عاشور»، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّه منذ التحاق الطالب بالجامعة يأخذ مسار مهني بجانب الشهادة الأكاديمية، أي أصبح هناك برامج نستخلصها من سوق العمل ويتم دمجها في العملية التعليمية بالجامعات عبر تدريب الطلاب أثناء العملية التعليمية، ليحصل في النهاية على شهادة من الجهات التي دربته بجانب شهادة أكاديمية، وذلك بما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وتابع وزير التعليم العالي، أنّ الموضوع لا يقتصر على إكساب مهارات في مجال المهارات العلمية والأكاديمية والمهنية، وإنّما أيضا الرياضة والثقافة والإبداع، وجميعها أنشطة أمامنا تظهر لنا كيفية بناء الإنسان داخل جامعاتنا بشكل أكثر تطورا.