بريد الوطن .. أعد ترتيب وتدريب أمن الجامعات يا وزير التعليم العالى

نرجو من السيد الدكتور المحترم خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إعداد وتدريب أفراد أمن الجامعات إعداداً جيداً للتعامل مع حالات مثل التى تعرّضت لها الطالبة الراحلة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب جامعة المنصورة منذ أيام، لا نريد لهذه الحوادث أن تقع، ولو أن فرد الأمن مدرب تدريباً يناسب التعامل مع مثل هذه الحالات لما كانت هذه النتيجة، لأنه واضح فى الفيديو المتداول أن فرد أمن جامعة المنصورة كان موجوداً أثناء الحدث، وقبل أن تلتقط الضحية أنفاسها الأخيرة، وركل الجانى بقدمه على أقل تقدير، فربما لما ماتت الفتاة، فيا معالى الوزير أعد ترتيب البيت الأمنى للجامعات، وأعدهم إعداداً يليق بمكانة الجامعات المصرية.

أحمد محمد شوقى الديسطى - شربين - الدقهلية

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