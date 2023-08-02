وزير التعليم العالى: لدينا 36 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فعاليات ورشة عمل لمحرري التعليم العالى حول «استخدام وسائل الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم العالي»، والتي تعد إحدى مراحل مشروع «استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإبراز دور الشخصيات التي لها إسهامات فاعلة بالمجتمع»، وذلك في إطار برنامج مساهمة منظمة اليونسكو للفترة 2022-2023، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

نسبة الطالبات بالجامعات 53% مقارنة 47% للذكور

وفي كلمته، أكد الوزير على دور الجامعات المصرية في دعم وتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أنّ رؤية الوزارة في المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة تقوم على عدة محاور رئيسية هي: المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة فى التعليم العالي، رؤية التعليم العالي في ملف المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة، الإجراءات التنفيذية لتحقيق المساواة ومنع العنف في المجتمع المصري.

وأوضح أنّ رؤية مصر 2030 اشتملت على حق التعليم للجميع من خلال إتاحة التعليم والتدريب بجودة عالية دون التمييز في إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومُستدام، ومرن، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتوفير تعليم جيد للجنسين من خلال زيادة أعداد المؤسسات التعليمية وتنوعها، فضلًا عن زيادة أعداد المُستفيدين من التعليم العالي، مع تطبيق معايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية، وإدراج التخصصات الجديدة والطارئة على الساحة التعليمية.

3 ملايين طالب في الجامعات المصرية

وأكد وزير التعليم العالي أنّ هناك تطورًا غير مسبوق في منظومة التعليم العالي، حقق بشكل ملموس ضمان المساواة بين الجنسين بجميع المسارات التعليمية، مشيرًا إلى أنّ عدد الطلاب على مستوى جميع الجامعات وصل إلى ما يقرب من 3 ملايين، و348 ألف طالب وطالبة في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدًا دور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في التأثير على المجتمع خاصة لدعم تمكين المرأة.

وأشار إلى أنّ نسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية تصل إلى 55% إناث، 45% ذكور، كما أن نسبة مشاركة الشباب في المرحلة الجامعية «النظامي/ الانتساب» تصل إلى 47% ذكور، 53% إناث، وتصل نسبة طلاب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية إلى 41% ذكور، 59% إناث، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات؛ بهدف إيجاد ثقافة إيجابية لقضايا حماية وتمكين المرأة، مشيدًا بدور أعضاء هيئة التدريس فى دعم المنظومة التعليمية وتمكين المرأة، مؤكدًا أنه لا توجد تفرقة في إجراءات القبول بين الذكور والإناث، بل تتساوي فرص التعليم بكل أنواعه بما في ذلك المشاركة في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات.

وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

واستعرض الوزير تطور نشأة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، والتي تصل حاليًا إلى 36 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية موزعة على النحو التالي، 25 وحدة بالجامعات الحكومية، 8 وحدات بالجامعات الأهلية، 3 وحدات بالجامعات التكنولوجية، لافتًا إلى الدور الهام لهذه الوحدات في تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ورفع الوعي والوقاية من ممارسات العنف ضد المرأة، فضلاً عن تقديم خدمات لحماية المرأة والفتيات داخل الحرم الجامعي من أي صورة من صور العنف أو التمييز ضدها، مؤكدًا أنها تُسهم في تحقيق الهدفين الرابع والخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتطرق وزير التعليم العالي إلى آليات تنفيذ رؤية مناهضة العنف ضد المرأة تتمثل في تنظيم ورش عمل لدعم إنشاء الوحدات وقدرات القائمين على إدارة الوحدة، تكوين فريق من المتطوعين من الطلبة والطالبات وموظفي رعاية الشباب، عمل حملات توعية خلال العام الدراسى داخل الحرم الجامعي، لافتًا إلى مشاركة 350 طالبًا وطالبة من 22 جامعة في أحد المعسكرات الشبابية السنوية؛ بهدف رفع الوعى لدى الطلاب، والتي تأتي ضمن حملات التوعية التي تقوم بها الجامعات.