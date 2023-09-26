وزير التنمية المحلية: «حياة كريمة» أكبر وأهم المبادرات في تاريخ مصر

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في احتفالية مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر، والتي أقيمت بأحد فنادق القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة بمرور 45 عامًا على تواجد المؤسسة في مصر، وذلك بحضور كل من ماركس فيربر، رئيس مؤسسة هانس سايدل وعضو البرلمان الأوروبي وكلاوديا فاكلر، المدير الإقليمي لقطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة هانس سايدلو ثوماس شامه – الممثل المقيم لمؤسسة هانز سايدل الألمانية في مصر.

وثمن الوزير جميع الجهود المبذولة من القائمين على المؤسسة لدعم ورعاية المشروعات التنموية والاجتماعية داخل مصر في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن عام 2016 كان نقطة انطلاق حقيقية للدولة المصرية في اتجاه التنمية الإقليمية والمستدامة.

الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري

ولفت «آمنة»، إلى أن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية شهدت خلال الفترة الماضية إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وتخدم رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الإطار الاستراتيجي لعمل الوزارة يتمثل في عدد من المحاور أولها دور تنموي وخدمي، من خلال التنسيق مع الوزارات ذات الصلة والوزارة وبين المحافظات فيما يخص التنمية المحلية عن طريق تطبيق اللامركزية (سياسات التنمية المحلية)، تحقيق التنمية المحلية، التنمية الاقتصادية المحلية، تحسين تقديم الخدمات المحلية، تطوير الإدارة المحلية، مبينًا أن المحور الثاني يتمثل في دور تنسيقي من خلال دعم الوزارة للمحافظات لتقوية دورها.

أهم المبادرات في تاريخ مصر

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة شهدت خلال الثماني سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات متنوعة، إذ بلغ عدد المستفيدين من المشروعات التي نفذتها الوزارة نحو 90 مليون مواطن، مضيفًا أن من أهم هذه المشروعات والبرامج «البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية» و«برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، بالإضافة إلى أكبر وأهم المبادرات في تاريخ مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر هي «حياة كريمة»، التي تستهدف أكثر من 56% من سكان مصر في قري الريف لإحداث تغيير شامل في حياة المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وأضاف أن الحكومة عملت على تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور ووضع الإطار الأمثل لإدارة شئون الدولة والمجتمع، لافتا إلى أن المشاركة وتكامل وتقاسم اختصاصات التخطيط والإدارة والتمويل بين الحكومة المركزية والمحافظات واللامركزية، هي وسيلة لتحقيق الأهداف ورشد القرار والإدارة العصرية والحكم الرشيد والمشاركة والديمقراطية والشفافية اللازمة لتنمية مستدامة وحياة أفضل للوصول لمجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في إطار بناء دولة قوية وإدارة عصرية والحكم الرشيد.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في مجال التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب والمرأة يأتي المشروع القومي «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية وقد حظت منصة «أيادي مصر» برعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لما لها من دور هام في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات، وبما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم.