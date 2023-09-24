لأول مرة.. قافلة طبية لجراحات المخ ضمن مبادرة حياة كريمة في المنيا

أعلنت مستشفي ديرمواس التخصصي عن تنفيذ قافلة طبية لأول مرة لجراحات المخ والأعصاب، وذلك بعد غد الثلاثاء، برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

قافلة طبية مجانية لأهالي قرية قفادة

كما تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاثنين، قافلة طبية مجانية بقرية قفادة بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 25 و26 سبتمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

إجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة - الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.