افتتاح ميدان المطرية في القاهرة بعد تجديده بتكلفة 3 ملايين جنيه (صور)

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير وتجميل ميدان المطرية، والذي نفذته شركة الصرف الصحي بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه.

وقال محافظ القاهرة، إن أعمال تجميل الميدان جاءت بعد الانتهاء من مشروع تحسين ورفع كفاءة الصرف الصحي بمناطق الحلمية والمطرية وترعة الجبل وبعض مناطق مصر الجديدة وشارع السواح وعمر المختار وترعة الإسماعيلية، وذلك بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.

تنفيذ خطوط صرف صحي بشارع ابن الحكم

وذكرت محافظة القاهرة، في بيان صحفي اليوم، إن مشروع الصرف الصحي، الذي قامت بتنفيذه شركة الصرف الصحي، تضمن تنفيذ خطوط صرف صحي بشارع ابن الحكم، بدءًا من حديقة 6 أكتوبر بجسر السويس، مرورًا بميدان الحلمية وميدان المطرية، وصولًا إلى ميدان عمر المختار بطول 3 كيلومترات.

خطوط فرعية بشارع ترعة الجبل

وأضافت المحافظة، أن المشروع تضمن أيضا عمل خطوط فرعية بشارع ترعة الجبل من جهة الزيتون والمطرية، إضافة إلى خط صرف صحي بشارع محطة الزيتون، كما شمل تطوير الميدان إنشاء حديقة تتوسطها مسلة فرعونية تحيطها الأشجار.