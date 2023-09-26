الاتحاد الاوروبي يثّمن إنهاء مصر لإجراءات انضمامها إلى اتفاقية الأمان النووي

التقي الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي المشاركين في المؤتمر العام المنعقد بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

إنجازات الهيئة خلال 3 سنوات الماضية

وأكد «شعبان»، خلال الاجتماع، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حريصة على فتح آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مع أهمية أن يعكس هذا التعاون أهم ما حققته الهيئة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية، وضرورة أن يتم الاتفاق على آلية يتم من خلالها هذا التعاون.

تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان

ورحب وفد الاتحاد الاوروبي باستكمال التعاون مع الهيئة، لاسيما بعد انضمام مصر وتسليمها صك اتفاقية الأمان النووي، مما يؤكد حرص مصر الدائم على الالتزام بتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان.

وخلال الاجتماع اقترح رئيس الهيئة إمكانية عقد ورشة عمل مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، يتم خلالها تقييم الوضع القائم والاتفاق على محاور التعاون وفقا لأولويات الهيئة وما حققته.

وأكد، أن الهيئة حريصة دومًا على الإستفادة من عمليات التقييم، وأشار إلى إشادة بعثة الوكالة الدولية التقييمية التي زارت الهيئة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023، حيث أكدت على أن الهيئة تمثل نموذجًا رائدا في مجال نظام الادارة المتكامل.