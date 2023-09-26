«الهيئة الوطنية» تحدد موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2023 بالداخل والخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حسن حمزة، موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2023، بالداخل والخارج وكذا جولة الإعادة، في مؤتمر صحفي.

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2023

وأوضح الهيئة أنّ موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2023 سيكون خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية، وتجري العملية الانتخابية خارج مصر أيام 1 و2 و3 من الشهر ذاته.

الإعلان عن الانتخابات الرئاسية

كما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2023 في حالة الإعادة ستكون أيام 8 و9 و10 من شهر يناير المُقبل، وفي خارج مصر تكون أيام 5 و6 و7 من ذات الشهر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يوميًا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل حتى يوم السبت الموافق 14 من الشهر نفسه، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرًا.