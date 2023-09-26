جامعة أسيوط تطلق مسابقة للأبحاث المنشورة دوليا في العلوم الإنسانية

أطلقت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي مسابقة «الأبحاث المنشورة دوليًا للعلوم الإنسانية والاجتماعية»، والتي ينظمها مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، لكليات: التربية، التربية النوعية، التربية الرياضية، الآداب، الخدمة الاجتماعية، التجارة، الحقوق، الفنون الجميلة، التربية للطفولة المبكرة.

تشجيع الباحثين علميًا

وأكد «المنشاوي»، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم، وأوراقهم العلمية دولياً؛ بما يسهم في تطوير ودعم منظومة البحث العلمي، والنشر الدولي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعة، والارتقاء بمكانتها وموقعها بين الجامعات العالمية، لافتًا إلى دعم الجامعة للبحوث العلمية التي تتوافق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

مواعيد تقديم الأبحاث

وأوضح أن فتح باب تقديم الأبحاث مستمر حتى موعد أقصاه 27/10/2023، على أن يتم الإعلان عن الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى فى اليوم العلمي الثالث لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، والمقرر عقده بالجامعة فى يوم 8/11/2023.

قواعد بنك المعرفة المصري

ومن جانبه، ذكر الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، شروط التقدم للمسابقة، والتي تتمثل في: أن يكون البحث منشوراً في مجلة دولية عربية، أو أجنبية مفهرسة، أو معتمدة؛ ضمن قواعد بنك المعرفة المصري، وأن يقدم المتقدم خطاب قبول النشر للبحث، وأن تكون المجلة المنشور فيها البحث ذات معامل تأثير، وأن يكون البحث منشوراً خلال الخمس سنوات السابقة؛ من 2018 حتى الآن، وأن يكون البحث بينياً (تخصصات- أقسام- كليات)؛ إن وجد، ومنشوراً إلكترونياً؛ مسجلاً عليه اسم جامعة أسيوط، ومسجلاً على حساب Google Scholar للباحث.

كيفية تقديم الأبحاث

ويتم تسليم نسخة إلكترنية PDF على اللينك الخاص بمكتب التصنيف الدولى http://www.aun.edu.eg/AUIRO/ar/Research-competition

ومن المقرر؛ أن يتم تقييم الأبحاث من قبل لجنة تم تشكيلها من كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون.