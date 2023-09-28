كيف تغيرت منظومة العدالة في عهد الرئيس السيسي؟.. تعزيز كفاءة شباب القضاة

شهد عام 2019، صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في تشكيله رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

إنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة

وقد أسهمت هذه التجربة في تحقيق التناغم المطلوب في منظومة العدالة، بالتعاون والتشارك بين جميع الجهات والهيئات القضائية، ما ينعكس على صون الحقوق والحريات وإنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة.

إتاحة تعيينات في الجهات القضائية

وضمن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة ‏للآخرين بالتعيين فيها، فضلا عن وضع المجلس ‏قواعد للانتداب، بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي لدعم استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.