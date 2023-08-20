رئيس نادي القضاة يهنئ المستشار مسعد عبدالمقصود بمنصبه الجديد

استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، اليوم الأحد، المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي القضاة، لتهنئة الفخراني بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

أعضاء نادي القضاة

ورافق عبدالمحسن كل من القضاة أعضاء مجلس إدارة النادي المستشار الحسيني فتحي فايد وكيل أول نادي القضاة، والمستشار محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة، والمستشار حازم رسمي وكيل نادي القضاة، والمستشار حازم أبو سدرة أمين عام صندوق نادي القضاة.

أعضاء هيئة قضايا الدولة

حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة:

المستشار أحمد فكري صالح الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وعبَّر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادي عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه عبر المستشار رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ونادي قضاة مصر في شتى المجالات القضائية لما فيه صالح الوطن وتحقيق العدالة الناجزة.