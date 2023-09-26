وزير الشباب: حجم الاستثمارات الرياضية وصل إلى 13.7 مليار جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اعتمادنا على الموارد الذاتية وتشغيل القطاع الخاص وريادة الأعمال أدى إلى الوصول لـ9 مليارات جنيه للتعامل مع إنشاءات كبيرة لضمان حسن الأداء بالقطاع الخاص بالرياضة، بالإضافة إلى زيادة الدخل لهذه المنشآت.

حجم الاستثمارات الرياضية وصل 13.7 مليار

وأضاف «صبحي» في كلمته، خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «منذ 2020 ووجود كورونا قمنا بالعمل مع المجتمع بشكل إيجابي حتى الوصول إلى القرى ورغبة المواطن بوجود حق انتفاع ووجود ثقافة رياضية بالقرى، ووصل حجم الاستثمارات الرياضية 13.7 مليار جنيه بالأندية ومراكز الشباب وقطاع الرياضة.

تطوير شركات الخدمات الرياضية

وتابع: «يوجد 1200 ناد يجب رعايتها بتكلفة عالية، وجرى تطوير شركات الخدمات الرياضية وحوكمتها بشكل كبير حتى وصل حجم استثمارتها بالسوق المصرية 3.3 مليارات جنيه، ما أدى إلى دخول 40 مليون جنيه لوزارة الشباب والرياضة والتي يتم صرفها مرة أخرى على اللاعبين وتطوير القطاع ومراكز الشباب والأندية الرياضية.