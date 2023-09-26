وزير الرياضة: تعاوننا مع كل الاتحادات الدولية ووصلنا إلى 321 بطولة عالم

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه جرى التعاون مع الكنيسة المصرية والأوقاف، بكل المجالات لتحسين القطاع الرياضي، وبالفترة الأخيرة تواجدنا في الشارع بنسبة كبيرة من خلال عدة مبادرات منها مبادرة «دراجتك صحتك» بتوزيع 20 ألف دراجة، ومبادرة «دراجتك دخلك» بتوزيع 3600 دراجة على الشباب وتدريببهم وإعطائهم منتجات بحوالي 1000 جنيه حتى ينتفعوا منها، ومبادرة «دراجتك مشوارك».

الوصول لأكبر منصة توظيف وهي منصة «مصر أونلاين»

وأضاف «صبحي» في كلمته، خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «من أهم المباردت التي أطلقناها هي «أولمبياد الطفل»، وتتم من خلال وزارة التربية والتعليم ومراكزالشباب بالإضافة إلى «مبادرة ألف حلم»؛ لتنمية شخصية الفتاة وبرامج رياضية مثل كرة القدم وتم الوصول لأكبر منصة توظيف وهي منصة «مصر أونلاين»، مع ميكروسيفت ووزارة الاتصالات وعليها 51 ملتقى توظيفيا بواقع 766 .3 ألف فرصة عمل بالمحافظات».

الوصول إلى 321 بطولة عالم

تابع: «أما عن السياحة الرياضية قد جرى التعاون مع كل الاتحادات الدولية ووصلنا إلى 321 بطولة عالم، وجرى خلال سنة بناء 3 صالات رياضية كبيرة ومن جهة أخرى تم العمل مع الشباب لحضور الفعاليات الرياضية العالمية».