كم تبلغ مكاسب رونالدو من الحملات الإعلانية؟.. مبالغ خيالية

لم يكن يومًا البرتغالي كريستيانو رونالدو مجرد لاعب، بل نجم كرة قدم ورجل أعمال ووجه إعلاني استثنائي، إذ يحصل الدون البرتغالي على مبالغ طائلة، من أجل الظهور في أي حملات إعلانية، ما ظهر جليًا في اتفاقه الضخم، مع شركة سعودية، منذ عام 2017.

كم يتقاضى كريستانو رونالدو من الحملات الإعلانية بالسعودية؟

كشف كتاب «تسريبات كرة القدم»، لـ«رافائيل بوشمان وميشيل فلزنجر»، التابعان لجريدة «دير شبيجيل» الألمانية، المقابل المادي الخيالي الذي يتقاضاه كريستيانو رونالدو من حملة الترويج لإحدى الشركات السعودية.

رونالدو يعد ضمن أغلى الوجوه الإعلانية، إذ اتفق مع الشركة السعودية على تقاضي مبلغ مالي قيمته تصل إلى 920 ألف جنيه إسترليني، نظير الظهور كوجه إعلاني لتلك الشركة، لكن بشرط اقتصارها على الشرق الأوسط فحسب، وذلك رغم وجوده حينها بين صفوف ريال مدريد.

الاتفاق يتضمن بعض البنود الأخرى، إذ يتضمن حجز صاروخ ماديرا في غرفة لمدة 4 ساعات ونصف، من أجل الخضوع لجلسة تصوير، إلى جانب التوقيع على 5 قمصان ونشر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ امتدت المكاسب التي يحصدها من الظهور في الحملات الدعائية بالسعودية، لتصل إلى حصوله على مبلغ مالي قيمته تصل إلى 1.6 مليون جنيه استرليني، وذلك نظير أي منشور دعائي يضعه على أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستانو رونالدو في الوقت الحالي، لم يعد وجهًا إعلانيًا فقط في السعودية، بل بات أحد أهم النجوم الموجودة في الدوري السعودي بالوقت الحالي، بدخوله دوري روشن عبر بوابة النصر السعودي، ومنذ ذلك الحين، بات تأثيره مثل المغناطيس الذي جذب نجوم أوروبا إلى الدوري السعودي.